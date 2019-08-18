孖妹S檔案：執好股市急救箱　應對股市風浪

金融市場有不測之風雲，搵定個急救箱傍身就至穩陣。上星期，中美貿易談判有些微進展，美國總統特朗普決定延遲對部分中國商品加徵關稅，但孖妹對談判未感樂觀，所以決定執好急救箱，兼搵專家教路點用，萬一遇上危急關頭都識應對。



譚：證券分析員譚朗蔚

吳：有「美股隊長」之稱嘅美股投資者吳瑞麟



Kitty：港股受內外不利因素影響，持續下跌。



吳：基金經理們幫客投資，好淡市都要搵嘢買。所以如果跟到佢哋嘅模式，都可能會買到逆市向上嘅股票呢。



●溫度計：港交所睇走勢知股市冷熱

譚：判斷個市熱定凍，追蹤香港交易所(00388)股價就略知一二。其股價代表住港股升跌、交投量及集資額等。目前港股弱，處低溫狀態，若恒指跌穿24,540點，後市只會更差。



我認為觸發港股暴跌嘅係美股，故要留意納指會唔會確認跌穿200天線（即7,569點）。聯儲局幣策同埋美企盈利水平，都直接影響美股表現。暫時睇，美股下跌係五五波啦！



●保血藥：金礦股避險升溫備受追捧

譚：黃金唔止有避險作用，當金價突破每安士1,400美元時，我就更確認黃金後市會大漲小回。全球多國央行減息，料債息續跌，資金由債轉金，所以金礦股或黃金都會受捧，我睇好山東黃金（01787）及招金礦業（01818），建議投資組合配置逾兩成黃金產品。



彩兒：美國債息曲線倒掛，市場對經濟衰退憂慮升溫，金價企於1,500美元以上，年內升近兩成。山東黃金上周亦創出21.5元上市新高。



●山草藥：銀行股受累減息潮忌沾手

譚：亂用山草藥有害！唔少投資者見銀行股股息升，就以為係好嘢，睇真啲先知伏。隨住聯儲局掀起全球減息潮，主要靠賺息差嘅銀行盈利首當其衝受影響。中資銀行股更慘，因人民幣貶值下，客戶資產價格或因而下跌，銀行可能會面對信貸問題。我唔建議追入滙豐控股（00005）、建設銀行（00939）及中銀香港（02388）。



Kitty：咁講法，大家唔好亂用山草藥！



●膠布：反向ETF對沖跌市虧蝕之選

譚：買反向ETF（交易所買賣基金）對沖投資組合喺跌市嘅虧蝕，有助止血。市面上，反向ETF有一倍及兩倍槓桿嘅選擇，就好似細塊膠布同大塊紗布嘅分別。如果確認港股跌穿十月24,540點低位，或納指跌穿200天線，就可以貼大塊紗布，亦即買入兩倍槓桿反向ETF。



●美股急救包：科技股看升 打底良方

吳：我唔睇好港股後市，覺得要等政治穩定番，中國政府推出大型刺激經濟措施時，港股先會轉勢炒上。相反，我認為美股仲有上升動力，因預期聯儲局會分別喺九月、十月及下年一月減息，可抵銷經濟下行對美股嘅壓力，領航標普五百（03140）價格有望炒上。早排特朗普話喺九月一日起對中國剩餘三千億美元商品加徵10%關稅，美股一度下跌，但其後快速反彈，代表美股基本面強。



吳：另美國大型科技板塊屬高增長行業，每股盈利增長平均有一至兩成，比日股等新興市場股票出眾，料資金會轉泊美股。其亦唔太受中美貿戰影響，前景可期。如ETFMG Prime Mobile Payments ETF（美股：IPAY），佢嘅持股包括Visa Inc（美股：V）及Mastercard Inc（美股：MA）等，會受惠網購普及，收入有望持續增加。我亦睇好Microsoft Corp（美股：MSFT），其提供嘅雲端服務，用戶黏性強，所以會有穩定收入。除咗科技股，逆市向上股份亦包括CME Group Inc（美股：CME），因為美股跌，會有更多投資者沽期貨做對沖；而交易量增加，芝加哥商品交易所收益自然升。



Kitty：我係咪應該All-in美股？



吳：我自己係All-in美股，惟要好小心控制投資風險，同時買入大型行業及指數ETF，以及認沽期權，令最大虧損少過一成本金。所以我建議投資者分散風險，例如五成美股、兩成美國國債及兩成黃金等。再者，面對環球經濟下行風險增加，揸定現金都好，以防被裁或減薪時，生活拮据唔夠錢用。



另外，我建議後生仔喺強積金加入北美股票基金，而即將退休人士可加入股債混合基金，分散風險。參考歷史表現，股債比例為六比一嘅基金，其夏普比率（調整風險後嘅基金績效）都算高，因債券喺熊市可抵銷部分股票虧損。



彩兒：揸住成手蟹貨，又可以點做？



吳：可以揸住先嘅，但忌溝淡，因為跌幅隨時超乎你想像。



●醫療專家分析：部分商人現抑鬱病徵



簡：精神專科醫生簡重盛



Kitty：股市下挫，股民荷包縮水，心情低落，有無多咗人患上精神病？



簡：如果有前科，曾患精神病，再出現精神問題嘅機會大好多。而精神壓力來源可以幾廣泛，例如你唔多錢，但去買仙股或借孖展，投資風險增加，壓力自然增加。又或者喺社交應用程式上群組內，若你嘅朋友多次吹噓自己投資戰績，你亦會感到有壓力。此外，因中美貿戰打得如火如荼，令港商生意難做，部分公司更面臨清盤。面對一鋪清袋嘅宿命，有商人出現抑鬱症生理及心理病徵。



Kitty：有無預防方法？



簡：如果精神壓力同投資失利有關，就建議上金融財經課程補底，你會學識幫自己評估投資風險承受程度。而抑鬱症係一種好普遍嘅精神病，預防抑鬱症嘅最佳方法，就係要認知其症狀，加以提防。抑鬱症症狀包括失眠、早醒、食欲不振、情緒低落、易發脾氣，並覺得自己一事無成等。若症狀輕微，可嘗試自救方法，如透過運動、冥想、瑜伽鬆弛。運動可令腦部分泌快樂賀爾蒙「安多酚」，令你感到喜悅，並紓緩精神壓力。



簡：每日搭車返屋企落早一兩個站行返去，或食完飯去平台花園行吓，都係好習慣。另外，應該多吃含Omega-3食物，如深海魚，因Omega-3脂肪酸有助抑制壓力賀爾蒙及增加血清素分泌。而吸收多啲維他命B，可促進腦部細胞生長。至於飲咖啡、食煙或酗酒則無助減壓，更有反效果，只會令你更緊張。



對於嚴重抑鬱嘅情況，就要用藥物或心理治療，以及認知行為治療。認知行為治療有助改變想法及行為。





彩兒：我聽過某認知行為治療例子。若你經歷咗惡劣嘅一日，之後遇上一個你識嘅人，但佢唔多理你。你可以正面啲諗佢係咪唔舒服，又或負面啲諗佢係咪唔理我。可想而知，你嘅思維影響自己感受，開唔開心都係由自己決定。



張：註冊臨床心理學家張傳義



Kitty：睇睇臨床心理學家先。



張：過去呢一至兩年，好多不可預測嘅人為因素，令指數大幅波動，影響投資情緒。我有幾個錦囊。第一，臨瞓前一個鐘要熄電腦，畀自己放鬆心情，更易入睡。睡眠不足會致判斷力差，易做錯投資決定。第二，投資需量力而為，唔單指係財力問題，就算交易員幫人落盤，都要評估個人心理狀況可承受幾多刺激。有人炒期指會覺得興奮，但有人就會感到忐忑不安。



張：第三，唔好獨斷獨行，同身邊人一齊做投資決定。遇過唔少Case，因投資失利，令婚姻出現危機。若開頭一齊做決定，就有枕邊人同你並肩作戰，經歷股場喜怒哀樂。第四，設計提示卡，上面寫啲人生至理名言，提醒自己要勇敢面對生活各種挑戰。第五，應從錯誤中學習，搵出過去輸錢原因，若發現可避免嘅錯誤，就當係交咗學費，學精了。

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