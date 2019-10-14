修例風波：香港美國商會警告企業開始諗撤資

香港社會動盪持續逾4個月，已明顯影響到外國企業對香港營商環境的信心。根據香港美國商會一項最新調查顯示，46%受訪者對香港長期商業前景感到悲觀，較7月份的34%明顯增加；仍然依舊樂觀的僅7%，較7月的20%比例大跌一截！

調查主要問及該會會員因應對香港近期抗議活動的最新風險評估，包括對其生意影響程度、總部級別的營商策略，以及中短期計劃。

調查結果顯示，61%受訪者指出，已開始強烈感覺到需要考慮將營運搬出香港、制訂應急計劃，或在海外招聘僱員來港時遇到困難，同時經歷人才流失的情況。當中，31%認為目前香港的風險是「高」或「極高」；24%正考慮縮減規模或撤出香港，新加坡將是首選搬遷之地。

與此同時，82%受訪者透露，已就危機管理進行恒常的總部級別討論，包括員工怎樣應對社會分裂及動盪，同時調整運作及投資策略。不過，76%仍認為，暫毋須考慮有關撤資問題。

商會主席Tara Joseph表示，調查反映大多數企業未打算離開香港，因香港仍是亞洲重要策略性及無可取替的商業中心，但隨着風險增加，最終可能會迫使他們離開。因此，今次調查結果是一個「警號」，尤其給所有視香港為建基於法治及資訊自由流通的蓬勃商業中心的人。目前是非常重要的時候去停止暴力及重整社會。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。