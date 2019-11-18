【即市分析】中國移動股價緣何深不見底？

到底中移股價食錯咩藥，會深不見底？首先，中國啟動5G商業服務，理論上對電訊行業而言是新發展，惟推出首幾年，都是投資期，類似中移，都要投入不菲的資本於建設相關的電訊基建及服務推廣，收成期多久未明。其次，正正由於集團處於投資期，盈利未必能維持平穩，每股派息額亦可能會減少，故對估值構成壓力。

此外，內地為了使5G服務加快普及，大方向還是要求三大電訊商降低收費，三大營運商雖然是行業龍頭，但盈利能力卻與壟斷地位未必成正比。三大之間競爭激烈，5G帶動每名客戶平均消費額(APRU)的動力又不明，故料短期板塊弱勢揮之不去。

回說中移，14日RSI開始出現背馳，短線股價在60元或會先行整固，若短線反彈受阻於63元水平而回落，則會繼續尋底，想撈貨者宜先忍手觀望為妙。

東方產經專欄作者股博士

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