【即市分析】中國移動股價緣何深不見底？
2019年11月18日 10:00
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藍籌股中國移動(00941)股價自今年首季見高位87.7元後反覆向下，一直跌至上周創2008年10以來見60.9元，累跌幅度達30%，遠遠跑輸大市表現，實令捧場客心傷！
到底中移股價食錯咩藥，會深不見底？首先，中國啟動5G商業服務，理論上對電訊行業而言是新發展，惟推出首幾年，都是投資期，類似中移，都要投入不菲的資本於建設相關的電訊基建及服務推廣，收成期多久未明。其次，正正由於集團處於投資期，盈利未必能維持平穩，每股派息額亦可能會減少，故對估值構成壓力。
此外，內地為了使5G服務加快普及，大方向還是要求三大電訊商降低收費，三大營運商雖然是行業龍頭，但盈利能力卻與壟斷地位未必成正比。三大之間競爭激烈，5G帶動每名客戶平均消費額(APRU)的動力又不明，故料短期板塊弱勢揮之不去。
股價方面，其實近期股價尋底，不只中移，中國電信(00728)股價上周低見3.02元，乃2009年3月以來新低，可謂與中移同病相憐。中國聯通(00762)一旦跌穿今年8月低位6.96元，向下要睇2009年1月低位6.6元。(電訊服務板塊表現：https://bit.ly/2QjOH7G )
回說中移，14日RSI開始出現背馳，短線股價在60元或會先行整固，若短線反彈受阻於63元水平而回落，則會繼續尋底，想撈貨者宜先忍手觀望為妙。
東方產經專欄作者股博士
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