【名家筆陣】溫天納：H股全流通掀拋風？

經兩年研究及評估，中證監上周開展H股全流通改革，在前期試點經驗基礎上推進改革。目前，H股公司在港股市場上市的股份分為流通交易的外資股（即H股），以及不流通的內資股。H股公司的內資股如尚未在境內市場公開上市，不可在公開市場流通。在未來，H股全流通試點將允許相關企業將相關非流通內資股轉入港股市場流通，如同外資股一樣。

在2017年12月19日，中證監宣布啟動H股上市公司全流通試點。經國務院批准，中證監以聯想控股、中航科工和威高股份3家上市公司作為試點，並分別於2018年6月6日、6月15日和8月7日完成了試點。

目前，在港純H股公司境內未上市股份的數量不足港股市值一成，早前試點經驗顯示試點公司和相關股東申請實施H股全流通，焦點在境內未上市股份獲得市場化的估值，以擴大公司在香港上市股份的流通規模，吸引更多國際投資者參與，有利於公司長遠發展和股東利益。H股公司實施全流通後仍受國資管理、維持控制權和市場估值水平等多種因素影響，大股東仍難大幅減持，交易活動有限，估計對市場運作影響不大。

中證監目前全面推動全新H股全流通，在舊試點基礎上存在以下變化：一、總結試點期間好的做法，形成規則制度，並以業務指引的形式加以明確。二、不再對公司規模、行業等設置限制條件，在滿足外資准入等管理規定的情形下，公司和股東可自主決策，依法依規申請實施「全流通」。三、不設家數限制和完成時限，按照「成熟一家，推出一家」的原則有序推進。

參考截至上周五的統計數據，港股市場共有280家H股公司，其中包括118家為A+H股公司，剩餘162家H股只在港股上市，內資股並未流通。其中，三家公司已經試點H股全流通。不過，截至上周五，聯想控股仍然有46%的股份未流通，價值176億港元。

在這161家H股中，共149家公司的非流通佔比逾五成，這代表了幾乎全部H股上市公司的股權結構是以非流通股為主。其中佔比超過八成的有12家，佔比在七至八成之間的有27家，佔比在六至七成之間的高達41家，佔比五至六成的有23家，而佔比不足五成的只有的11家。

若以目前H股股價估算內資股的市值，那麼這些公司未流通的內資股市值略超過兩萬億港元，截至上月底，港股總市值為31.8萬億港元，未流通內資股約佔目前港股市場總市值的6.33%。對不少H股企業而言，國有股或法人股和機構原始股的持股成本非常低，一旦全流通，對二級市場的股東將存價格壓力。

此外，大部分公司的非流通股佔比遠高於自由流通股，接近兩倍，存在潛在拋壓。不過，參考此前成功試點的三家企業，其股價和股權結構變化仍屬平穩健康，市場不需要過於憂慮。

重要的是，中證監已經明確強調，要堅持積極穩妥、循序漸進的原則，以成熟一家、推出一家的方式，有序推進H股全流通。因此不太可能出現H股全流通百花齊放的情況，情況可控。

溫天納

資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。