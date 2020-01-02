【專家點評】麥融斌：如何明智地管理保單和處理索償？

上期帶大家認識到自願醫保靈活計劃的不同玩法，今期就分享一下，作爲理性又「識玩」的受保人，該如何明智地管理保單和處理索償。

醫療保險作為經常索償的險種之一，理賠原因往往包羅萬有。因此保險公司在處理索償文件時亦會格外小心。醫療保險同樣在眾多保險索償糾紛中佔多數，作爲消費者，索償時格外留神，才不至得不償失。

首先，受保人在處理小額索償時應先留意自己的保險，是否擁有無索償折扣(No Claim Bonus，下稱NCB)。一般而言，三年內沒有索償的醫療保險便能夠享有NCB，消費者可用較低的折扣購買保險，從而省下不少保費。若一經索償，NCB將會消失，導致保費增加。不少消費者在管理保單時忽略這點，對於小額醫療開支亦向保險公司提出索償，最終索償獲得的金額可能更少於NCB的折扣優惠，得不償失。

其次，受保人向保險公司提出索賠時，醫生證明和正式收據等相關文件固然必不可少。但除此之外，亦需留意賠償表格或病假紙上醫生所填寫的病因內容，這會直接影響保險公司審批賠償的決定。例如，醫生在開證明時若使用了模糊字眼，如「生病」，「不舒服」等，可能導致保險公司無法判斷是否不保事項，處理起來大費周章。故此，最好與醫生進行明確溝通，讓醫生將病情詳細寫下或作補充説明，以符合保險公司的賠償要求。

再者，部分消費者可能擁有公司和個人兩份醫療保險，若其中一份保單擁有額外醫療附加保障，在索賠時亦有技巧可言。所謂「額外醫療附加保障」，即當醫療開支超出索償上限，超出部分可獲保險公司額外賠償八成。在這情況受保人應先Claim有額外醫療保障的保單才更有利。

舉例說，某受保人擁有兩張保單，該兩張保單對雜項的保費上限皆是1.4萬，而其中一張擁有八成額外附加保障，另一張則沒有。假如該受保人最終雜項開支高達3萬，他應先用有額外附加保障的保單，這樣超出的1.6萬元開支可額外獲得八成賠償，即該張單可幫助其索償回2.68萬。餘下的$3200則可由另一張保單索償，最終受保人不用支付任何開支。相反，若先使用沒有額外附件保障的保單，該保單只能索賠1.4萬元，餘下的1.6萬元則由擁有額外醫療保障的保單賠償。由於多出的部分只能獲賠八成，最終受保人仍需自付400元。由此可見，先使用有額外附加保障的保單才是明智之選。

最後，消費者亦須留意相關索償紀錄可能會影響未來投保及索償內容。例如消費者若曾因嚴重疾病入院或存在索償記錄，當未來需要轉投新保險產品時，保險公司可能根據歷史記錄收取附加費用或增加不保事宜。索償時宜多加考慮。

自願醫保通(myVHIS)行政總裁 麥融斌

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