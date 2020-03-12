【大流行恐慌】股市劇變　又關丁蟹事？

近期股市大波動，除因沙特阿拉伯掀起「石油價格戰」，以及對新冠肺炎疫情的恐慌升溫外，原來仲有一個巨大因素...事關「丁蟹效應」又殺到埋身！

信唔信邪都好，但坊間一直認為在《大時代》中扮演丁蟹嘅鄭少秋(秋官)有份出演嘅作品一出爐，就會拖冧股市。而今次秋官新作《將夜2》在1月時於內地首播，雖然已於2月播映完畢，但有眼利的網民認為，如果相信「丁蟹效應」，在個人的投資組合中提早離場套現，就啱啱好可以避開全球冧市呢一劫！

翻查數據，恒指於1月17日收市報29,056點，為今年以來高位，但其後走勢反覆下跌，1月份累挫1,877點或6.66%，為2016年之後表現最差的1月份，扭轉去年12月恒指累升1,843點或7%的勢頭。至於2月份累跌182點或0.69%。而目前(3月12日)，恒指更跌穿二萬五關，早段曾挫1,113點，低見24,117點。

事實上，1992年秋官在《大時代》中飾演沽空期指致富的角色「丁蟹」，當年劇集播出後1個月內恒指跌幅多達1,238點，其後每逢秋官有劇集或節目等推出，港股都出現暴跌，故有「丁蟹效應」之說。

近年最被廣泛討論的，就是2016年秋官主唱周星馳賀歲電影《美人魚》插曲，碰巧恒指在短短20日累跌逾3,000點。

惟「丁蟹效應」亦曾有「破咒」時，如2015年重播《大時代》劇集，恒指曾高開324點，其後升幅擴大。

2004年有證券行曾發表報告拆解「丁蟹效應」，統計由1992年至2003年每逢秋官的劇集播出，股市跌幅介乎0.1至25%，有7成時間恒指均下跌，該報告更加入Tragic Score(悲慘評分)，指劇集結局愈慘，恒指跌幅愈大，如《大時代》及《笑看風雲》等。

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