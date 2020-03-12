YOHO Town月內12宗成交 最新呎售1.4萬元低市價
2020年03月12日 17:49
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YOHO Town
美聯王偉健表示，元朗YOHO Town本月已錄約12宗成交，其中1座低層A室，實用面積516方呎，開價750萬元，減價至725萬元售出，呎價14,050元，較市價低約5%。
原業主於2017年2月以618萬元購入單位，持貨屆滿3年轉售帳面獲利107萬元，升值約17.3%。
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