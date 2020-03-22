【向世界前進】唔使坐移民監！二百萬「永居」希臘愛琴海小屋

希臘著名的藍白色小屋，與蔚藍的愛琴海、晴朗的藍天互相輝映，景致宜人，令希臘成為悠閒與浪漫兼備的度假勝地。如果可以日日享受良辰美景會有多好？不用羨慕！因希臘投資移民政策門檻是25萬歐元，相當於約211萬港元，較大部分歐洲國家門檻為低，且不用坐移民監就可取得永久居留權。

希臘位於歐洲東南部，位處歐、亞、非三大洲的十字路口，其延綿的海岸線為地中海國家中最長。當地有數千個島嶼，其中約200多個有人居住，全國人口約1,100萬。

該國有着地中海氣候，冬季以外幾乎不會下雨，每年大部分日子陽光普照，夏季較高氣溫時會超過30度。雅典是希臘首都及最大城市，亦是歐盟商業中心之一。該國以希臘語為官方語言，流通貨幣是歐元。

居所方面，藍色頂白色牆的小屋聞名於世，不少建於桑托林島(Santorini)上。按專營希臘物業銷售的Greek Exclusive Properties網站顯示，一個位於這島的一房小屋，面積約592方呎，叫價29萬歐元(約244.76萬港元)，呎價約4,134港元。此屋可望到海景和園景，內裏已有簡約的裝修和基本家具。

至於另一個同樣在桑托林島的兩房小屋，與沙灘近在咫尺，可享受陽光與海灘，駕車到市中心和機楊亦方便。此屋面積約807方呎，叫價39萬歐元(約329.16萬港元)，呎價約4,078港元。

申請希臘投資者永久居留許可計劃沒有學歷及語言要求，只要沒有刑事犯罪紀錄，以及在希臘購買25萬歐元以上的物業就可。

環球房產投資及移民公司「海外買家」行政總裁梁鈞浩表示，其接觸的申請人主要買雅典的樓房或島上的別墅小屋。以雅典的新樓為例，Athens Park Swan住宅項目預期於今年第4季落成，面積由161至818方呎不等，定價由25.3萬至32萬歐元(約213萬至270萬港元)。

事實上，25萬歐元投資希臘物業，不只限於住宅，其他如寫字樓、商舖、農田、廠房、倉庫等也可以。當然，買住宅既可以出租亦可以自住，受大部分人歡迎。完成物業買賣手續後，大家就可以申請有效期為五年的希臘居留許可，而五年後仍持有該處房產，可再續五年居留許可，更新次數不限。

申請人首次簽證和續簽時，要親身到希臘進行指模驗證，但不規定要住在希臘，不用坐移民監相當吸引。另一吸引之處是「一人申請，三代移民」，申請人及其配偶、雙方父母、未滿21歲的子女均可獲居留卡。

不過要注意，透過買樓這方式移民希臘，不可在當地工作，但可以在希臘經營生意、創業、投資等，並可免簽自由出入歐洲26個神根成員國。子女可選擇接受12年免費希臘公立學校教育。

然而，永久居留不等於入籍，若想取得護照，需居住7年及通過希臘文測試。如果成功入籍，就可以在當地工作，並享社會保障福利。

有移民顧問表示，在希臘要常住七年才有資格申請護照，但何謂常住，該國沒有明文規定在境內或離境日數。因此，如果想增加拿取護照的成功率，應盡可能留在希臘，如果不能，退而求其次在當地開展多一點東西，例如做小生意、子女在當地讀書升學，證明能良好融入希臘環境。另外，入籍希臘還要求能操流利的希臘語、對希臘的歷史和政治亦要有所了解，入籍要求相對嚴格。

【旅業渴才 懂英語搶手】

馬來西亞華僑Mei，嫁了希臘籍老公後便跟隨移居希臘，現時已居住近兩年。她認為在當地「搵食」價錢不高，普羅大眾也可負擔。即使是賺取最低工資，也有足夠金錢出街食飯，到咖啡店享受咖啡。當然，如果想吃得更好，也有高級餐廳選擇，置身其中的感覺猶如慶祝重要節慶。

一般而言，吃一個正常套餐花10歐元(約84港元)就可。如果是吃快餐輕食如希臘旋轉烤肉(Gyro)、三文治，又或超級市場的熟食外賣，數歐元亦即數十港元也有交易。

值得注意是食物款式選擇方面，當地以地中海菜和希臘菜為主，所以如果想在外邊試其他菜式，未必容易找到，且就算有，價錢也會較貴。當地人對他們的飲食文化很自豪，而且其食物和烹煮方式很多都對身體有益，例如食材是新鮮的海產類，傳統希臘菜注重烘焙而不會油炸，亦會避免使用過多醬料。

生活方面，她喜歡這裏有很好的工作和生活平衡，相比祖國馬來西亞，人們步伐急速，工作佔據大部分時間，大家不會有很多時間分配予家人、朋友、自己。而希臘在工作上相對悠閒，可有更多時間用在其他對生命同樣重要的人和事之上。

「當然，大家是否喜歡希臘，很視乎個人性格。如果你熱愛工作，可能適合較忙碌的生活。但對我而言，雖然也享受工作，但我相信工作和生活平衡非常重要，因時間過去了就是過去了，不能逆轉。」

跟歐洲大部分國家一樣，希臘的失業率相當高，如去年12月失業率達16.7%，即10個人有1.6個人沒工作。Mei則在網上旅行社工作，稱旅遊業是希臘經濟的重要支柱，規模龐大，有很多需要講英文的職位，所以除非你很揀擇，否則外國人在當地找工作頗容易。

不過論薪酬，及不上倫敦、新加坡或香港，但不要忘記希臘從早年的金融危機恢復過來，薪酬不高，但物價和生活成本同樣不高，所以生活還是挺寫意的。

她補充，希臘文化與亞洲大不同，移居希臘後無論在心態還是生活習慣上，都要願意接受轉變。例如當地店舖在周日休息，因周日是家庭日；又例如希臘人下廚的話，通常會煮多一點，方便把部分帶回公司吃。

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