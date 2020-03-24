【無限QE】市場驚覺金價走勢似08年　之後會...

外國傳媒報道，當聯儲局宣布「無限量」放水後，對於許多分析師和投資者而言，目前形勢與2008年相似，黃金很有可能會反彈強勁。(本文附圖)

Newton Investment Management實際回報團隊投資專家Catherine Doyle說：「如果金價走勢像2008年，那麼我們可能會看到，隨着市場壓力持續下去，對黃金的興趣將重燃。由於這個原因，我們繼續擁有大量持倉。」

First Eagle Investment全球價值團隊負責人Matthew McLennan則點出另一個與2008年相似的地方，即儘管金價近幾周下跌，但幅度並沒有股市及其他大宗商品來得顯著，這代表黃金的購買力相對上升。

他指出，聯儲局逐步消除市場的流動性擔憂，提供利率的前瞻指引，甚至或控制孳息率曲線，且當前經濟正處疲弱，黃金潛在的避險價值將有效發揮作用。

回看2008年金融海嘯爆發，金價在暴跌後，隨即展開長達數年的反彈浪，並在2011年創下歷史高峰，該紀錄一直保持至今。在2008年底，金價在1個月內下跌逾20%，到11月跌至每安士700美元左右，隨後便出現避險買盤。

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