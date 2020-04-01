【派定心丸】富士康保證5G iPhone今秋面世

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)最重要的生產合作夥伴富士康，最近在一個由高盛安排的私人會議上向投資者表示，儘管新冠肺炎造成很多阻礙，但保證具5G功能的新一代iPhone可於今年秋天面世。

據悉，富士康的投資關係主管表示，公司與客戶的工程師正努力追上早前因新冠肺炎疫情所損失的工作時間，但如果未來數周再有延誤，則可能需重新考慮推出日期。他又透露，新iPhone估計於6月開始試產，到8月進行大規模生產

富士康發表聲明，稱有關會議目的是就電子行業最新形勢進行溝通，並非集中於某一產品或客戶。

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