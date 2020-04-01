李嘉誠及李澤鉅再增持長實集團

長實回覆傳媒查詢時表示，一間由李嘉誠及李澤鉅各自擁有50%權益之公司於上述日期購入長實共188.8萬股。李嘉誠被視作持有長江實業之權益由 34.38%增至34.43%；李澤鉅由34.45%增至34.5%。

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