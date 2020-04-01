李嘉誠及李澤鉅再增持長實集團
2020年04月01日 21:36
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港交所股權披露顯示，長和系資深顧問李嘉誠，以及其長子、集團主席李澤鉅分別在3月26和30日於場內增持長實集團(01113)，兩日平均入市價分別為39.0554和40.1532港元，總斥資7,441.61萬元。
長實回覆傳媒查詢時表示，一間由李嘉誠及李澤鉅各自擁有50%權益之公司於上述日期購入長實共188.8萬股。李嘉誠被視作持有長江實業之權益由 34.38%增至34.43%；李澤鉅由34.45%增至34.5%。
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