屋宇署：1月共批出14份建築圖則　16份入伙紙

屋宇署公布，1月共批出14份建築圖則，其中港島5份、九龍5份及新界4份；包括4項住宅及商住發展、4項商業發展、2項工廠及工業發展，以及4項社區服務發展。

獲准動工的建築工程項目則有5個，這些工程完成後將提供可作住宅用途的建築樓面面積共69,953平方米，涉及單位735個，非住宅用途的建築樓面面積達7,856平方米。另外，該署亦接獲8個建築項目的上蓋工程動工通知。

該署同時發出16份入伙紙，包括港島5份、九龍1份及新界10份。其中住宅用途的建築樓面面積有27,978平方米，共711個單位；而非住宅用途的建築樓面面積則為12,215平方米。

1月份新落成樓宇的報價總值約為15億元。

此外，該署批准7項拆卸樓宇工程，涉及7幢樓宇/其他建築物。另接獲2,285宗有關僭建物的舉報，並發出862張僭建物的清拆令。

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