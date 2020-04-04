新冠肺炎：撞名出事！墨西哥停產Corona啤酒等品牌

新冠肺炎疫情確診個案持續上升，知名啤酒品牌科羅娜(Corona)由於與新冠肺炎(Coronavirus)撞名，其製造商、墨西哥最大釀酒商Grupo Modelo周四(2日)表示，因政府將其業務視為「疫情下非必要活動」，集團將暫時停產出口至180個國家的Corona啤酒等品牌，目前正將生產縮減至適當水平，以便日後禁令解除恢復產能。

墨西哥政府本周宣布公共衞生緊急狀態，下令暫停非必要性的活動。

不過，農業及糧食生產一般被視為必要活動，至於啤酒是否視作為農業產品，即惹來爭議。Grupo Modelo透露，公司已準備好讓75%員工在家辦公，同時確保啤酒供應。

Grupo Modelo是全球最大啤酒生產商百威英博(Anheuser-Busch InBev)旗下子公司，於墨西哥經營11間釀酒廠。報道指出，在新冠肺炎疫情於中國蔓延後，百威英博首兩個月在中國面臨1.7億美元(約13.26億港元)的利潤損失，並可能創下10年來業績最慘的一季。但公司認為，業績不佳主因是酒吧及餐廳關閉所致，並非因為與新冠肺炎撞名。

此外，網上盛傳科羅娜在美國市場的銷售量，因與新冠肺炎撞名而大跌40%，不過Corona在美國的代理商Constellation Brands曾於2月作出否認，強調Corona在美國的銷售量持續保持強勁。

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