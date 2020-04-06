標普將中華煤氣的展望降至「負面」

標普指，負面前景反映了中華煤氣的信貸比率過高以及2020至2021年復甦步伐緩慢，事緣其2019年運營現金流量持平但債務不斷增長且規模可觀，加上如今疫情大流行，低油價以及預計香港冬季溫暖，將繼續拖累其業復甦步伐。未來其信貸穩定性取決於管理層通過控制資本支出和投資以及在外部動盪以及天然氣銷售需求可能恢復的情況下採取靈活的股息政策來執行審慎的財務管理。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626