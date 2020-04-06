二手成交：港景峯套三房減價150萬沽

利嘉閣黃英豪表示，尖沙咀港景峯1座低層C室，實用面積約804方呎，套三房連儲物房間隔。去年12月開始放盤，原業主開價1,950萬港元，經議價後減價150萬元或約7.7%，終以1,800萬元成功沽出，呎價約22,388元。

據悉，原業主於2002年10月，以約492.8萬元購入上述單位，持貨17年，現轉手帳面獲利約1,307.2萬元，物業升值約2.7倍。

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