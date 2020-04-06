中昌國際獲中國信達溢價提強制全面要約
2020年04月06日 12:19
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中昌國際(00859)申請下午復牌。公司公布，於3月24日交易時間前，公司收到由中國信達(香港)之財務顧問發出通知，有關中國信達(香港)將就中國信達(香港)及其一致行動人士已擁有或已同意收購之股份以外之全部已發行股份，透過要約人作出強制全面現金要約。
於4月3日要約人刊發要約公布，當中表明以每股現金要約價0.5425港元，較公司3月23日最後交易日停牌前報0.51元有溢價6.37%。
中國信達(香港)為中國信達(01359)之間接全資附屬公司。
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