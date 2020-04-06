【石油大戰】頁岩油倒下第一張骨牌　近2500億債務恐爆煲

外國媒體報道，美國頁岩油商Whiting Petroleum月初向德州法院申請第11章破產保護，有分析認為，這只是倒下的第一張骨牌，如果油價持續低迷，將導致更多頁岩油生產商破產或重組。

分析認為，美國頁岩油商面對兩大難題，分別是低油價環境及債台高築。首先，國際油價近日徘徊在每桶20至30美元之間，這個價格遠遠低於頁岩油公司的開採成本在50至55美元之間，頁岩油商自然承受不了。

第二，美國頁岩油行業十多年來，都是靠大量借貸來提高產量，當行業不景氣的時候，高負債自然意味着更高的風險。

惠譽早前估計，假如當前的情況持續下去，頁岩油鑽探公司今年可能出現超過320億美元(約2,496億港元)的債務問題，違約率將為17%，遠超這輪油價大跌之前的7%。

分析進一步指出，如果美國頁岩開採商紛紛結業，情況如同倒退至1974年，當時美國還高度依賴進口能源。

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