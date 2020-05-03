【巴郡股東會】股神「未貪婪」！最新投資部署一文睇清

受疫情影響，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡股東大會首次以線上直播方式召開。巴菲特在會上分享了其對美國經濟、投資策略及油價等多個範疇的看法，投資者不妨多加參考：

【美國經濟料再次強盛】

新冠肺炎疫情拖累全球經濟表現，「股神」巴菲特堅信美國經濟能夠克服逆境，並預料美國還會再次強盛。

美國過去面對過很多嚴重問題，例如第二次世界大戰、古巴導彈危機、911事件，以及2008年金融危機，他強調「沒有任何情況可以阻止美國」。巴菲特又認為，不要在美國上下錯賭注，美國經濟相當強壯。

【現乃買股好時機 宜分散投資】

巴菲特過去時常在大跌市期間大舉出手撈底。不過，據財報顯示，在美股跌至今年3月份谷底時，巴菲特淨投入資本僅35億美元(約273億港元)，其中巴郡更支付了17億美元(約132億港元)用於回購公司AB股，巴菲特的現金儲備較最近流入股市的資金更多。

巴菲特出手未算狠，雖然認為「現在是買入股票的好時機」，但同時呼籲投資者「要做好長期應對疫情的準備，因為可能買了還會下跌」。他稱，由於目前30年期國債孳息率只有1厘，通脹亦只有2%，長期來看股票的回報會比國債高。「只要你把股票當作投資，而不是賭博工具，會是非常穩健的投資。」

他又提醒投資者分散投資較好，要注意不應該借錢炒股。「當發生目前疫情大流行之類的事情時，人們事先很難預料，這就是為甚麼你永遠不要借錢投資的原因。」他建議，普通投資者應該在長時間內購買廣泛的市場，可買入標普500指數基金(即類似香港的盈富基金)。

在疫情下導致某些行業衰退，巴菲特表示，也許這些行業內的顧客會有其他消費習慣，不再使用這些產品了，這些行業以前就有過問題，但現在的問題更大。他舉例媒體行業在疫情之前，其廣告、銷售量、發行量都已下降，疫情後這情況更嚴重。汽車業也一樣，現在疫情令車廠也不在傳統媒體上賣廣告。

【油企風險巨 提防不良貸湧現】

對於近期油價波動，更曾經見「負數」，巴菲特直言油價有風險，石油公司也有很大的風險。他指，油價每桶20美元讓油企沒辦法進行下去，鑽井活動會下降。如果油價一直處於低位，將會有大量的不良能源貸款，將不能想像股權持有者會如何。銀行業方面，他指目前銀行的狀況非常好，銀行體系不會發生太大的問題。

【股神「認錯」 沽清美國四大航空股】

至於疫情重擊旅遊及航空業，巴菲特指，航空公司業務發生了重大變化，未來前景不那麼明朗。巴菲特已清倉美國4大航空公司——美國航空、達美航空、美國西南航空，以及聯合航空的全部股份。巴郡於去年12月所持4大航空股的價值超過40億美元(約312億港元)。

他補充，在評估航空公司股票時，犯了一個「可以理解的錯誤」(understandable mistake)，並指不知道從現在起3至4年後，航空需求是否能會恢復至去年的水平。由於未來前景模糊，尤其是旅遊、航空、郵輪、酒店行業的影響巨大，他提醒現在要購買航空公司股票風險更大。

【芒格缺席 神的接班人呼之欲出？】

年屆90歲的巴菲特接班人選一直是市場焦點。是次股東大會中，巴菲特60年的搭檔芒格沒有現身，取而代之伴隨巴菲特的是副主席埃布爾(Gregory Abel)，接班人或者已呼之欲出。

巴菲特表示，「芒格沒有坐在場，使感覺不像是年會」。但他指芒格狀態很好，將會在2021年年會回歸，而另一副主席賈殷(Ajit Jain)則沒必要從紐約出發參加會議。

現年60歲的埃布爾於1992年加入巴郡，2018年被升任至副主席一職。此前他曾擔任巴郡能源公司的董事長兼行政總裁。多年來，埃布爾和賈殷一直被外界視為最有可能的兩位接班人。

【巴郡首季股票帳面勁輸4329億】

業績方面，巴菲特無可避免受疫情拖累，其投資旗艦巴郡公布，首季勁蝕497億美元(3,876億港元)，主要是手上龐大股票投資組合，錄得555億美元(約4,329億港元)帳面虧損，但期內經營溢利按年增長5.7%，至58.7億美元。

巴郡首季各業務中，承保業務錄得3.63億美元經營溢利，跌6.7%；鐵路、電力及能源的經營溢利亦減少5.8%至17.5億美元。巴郡表示，疫情的衝擊在3月下旬加劇，並持續至上月，大部分業務都受影響。

截至3月底止，巴郡手頭現金由去年底的1,280億美元升至1,370億美元，期內只淨買入18億美元股份，以及回購17億美元巴郡股東，意味未因股市早前大冧而大舉撈底。

雖然巴郡坐擁龐大現金，但仍未出手作重大收購。巴菲特坦言，「願意做很大的事情，但是目前還沒有看到任何吸引人的東西。目前這個狀況可能會很快改變，又或者可能不會改變。」

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