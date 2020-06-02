新冠肺炎：銀聯「非接觸式」移動支付港澳交易增逾4倍

銀聯國際表示，新冠肺炎疫情期間，旗下手機閃付、二維碼等「非接觸式」移動支付產品，在港澳的交易量顯著增長逾4倍。

銀聯國際指，在港澳銀聯移動支付受理場景已伸延至線上線下，超過5萬家商戶支援銀聯閃付，另亦有超過5萬家商戶支援銀聯二維碼。疫情期間，即使在整體消費受挫的情況下，港澳的各類銀聯移動支付產品交易量仍錄得明顯增幅，在疫情最嚴重的2至4月期間，交易筆數和金額按年分別增長高達4.3倍和4倍。

其中，銀聯移動支付線上交易增長最為顯著，增幅最高的商戶類型包括網上購物平台、餐飲外賣、影音娛樂、繳費服務、網約車等。

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