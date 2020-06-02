新冠肺炎：銀聯「非接觸式」移動支付港澳交易增逾4倍
2020年06月02日 11:52
東網電視更多新聞短片
銀聯國際表示，新冠肺炎疫情期間，旗下手機閃付、二維碼等「非接觸式」移動支付產品，在港澳的交易量顯著增長逾4倍。
銀聯國際指，在港澳銀聯移動支付受理場景已伸延至線上線下，超過5萬家商戶支援銀聯閃付，另亦有超過5萬家商戶支援銀聯二維碼。疫情期間，即使在整體消費受挫的情況下，港澳的各類銀聯移動支付產品交易量仍錄得明顯增幅，在疫情最嚴重的2至4月期間，交易筆數和金額按年分別增長高達4.3倍和4倍。
其中，銀聯移動支付線上交易增長最為顯著，增幅最高的商戶類型包括網上購物平台、餐飲外賣、影音娛樂、繳費服務、網約車等。
另外，銀聯國際宣布進一步豐富其手機閃付產品的功能。即日起，香港持卡人可隨時隨地為iPhone內的電子八達通增值，持卡人日後乘搭交通工具時，可以iPhone或Apple Watch使用閃付功能支付所需。除了中國銀行(香港)(02388)和渣打銀行，恒生銀行(00011)於香港發行的銀聯提款卡亦可綁定Apple Pay，用戶可在線下透過拍iPhone或Apple Watch支付，同時亦可進行線上支付。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！