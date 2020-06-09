向世界錢進：移居英國唔使有米　低門檻可以...

也許是情意結，英國是港人首選移民國家之一。近日英國首相約翰遜指，若中方在港實施國安法，英國將延長持英國國民（海外）護照（BNO）港人在英國的居留權至12個月。然而，最終安排尚未定案，對於有意移英的港人不妨做定功課，而創業等途徑未必要大額資金。

●投資者簽證：門檻高 買股債1960萬

英國的投資移民門檻不低，需要投資至少200萬英鎊（約1,960萬港元）於英國註冊公司的股票或企業債券，可取得40個月（即三年又四個月）的居留簽證，期滿後可申請延簽24個月。當在英國住滿五年、每年留在英國超過180天便可申請永久居留，配偶和18歲以下子女可隨同申請。

倘認為五年時間太久兼資金充裕，亦可選擇投資至少500萬英鎊（約4,900萬港元），投資期縮減至三年。若投資至少1,000萬英鎊（約9,800萬港元），投資期更可減至兩年，投資期結束後便可申請永久居留。不過移民監日數不變，同樣要在投資期內留在英國，每年不離開英國超過半年。另外，不論投資金額多少，都要證明資金是合法取得，並已持有至少兩年。

要成功取得永居還需通過英國生活考試，以及達到指定英語水平。取得永居身份後可隨時取回投資金額，但不保證可全數收回本金，且投資項目不計算物業和英國國債。另外，投資移民可在英國境內工作和讀書，惟不可領取當地社會福利金。

至於想進一步獲取英國公民身份，需要取得永居身份一年後才可申請，並已在英國居住五年，而五年內離境日數不超過450天。此外，在申請入籍前的12個月，累計離境日數不超過90天。

●工作簽證：搵僱主擔保 醫護吃香

如果你有一技之長，成功找到英國僱主擔保，可透過工作簽證移民英國。之後在當地生活和工作五年，可申請永居身份。

過往英國公司要聘請海外員工，需要先證明在本土找不到合適人選。不過，自從英國脫歐後，當地政府對英國公司僱用海外員工的規限減少，有助降低港人在當地找到工作的難度。另外，醫護等人手短缺行業一般較易找到。

●創新者簽證：業務需獲認可 投入49萬

如果你有創意，可選擇移民英國創業。只要你的創新業務獲政府認可機構擔保，並投資至少5萬英鎊（約49萬港元）在公司業務上，可取得三年居留簽證，配偶與18歲以下子女同樣可隨同過來。三年期滿後可延期三年，住滿五年可申請永居。如果公司營業額和就業職位創造數目達指定要求，更最快三年可申請永居。

●首席代表簽證：公司派遣開荒 勝算大

星之谷移民顧問董事總經理莊鈺洪表示，這款簽證的優勢是沒有最低投資額，同樣是一人申請，全家隨同。配偶可在英國自由工作，子女亦可免費讀官立學校。由於英國歡迎外資來英開設公司，以刺激當地經濟及就業，所以簽證獲批機會高。

首席代表簽證顧名思義是外國母公司派「首席代表」赴英國拓荒，並代表母公司作商業決定。當局對英國分公司的投資額多少、做多少生意、聘請多少人都沒有規定，所以一個人在英國「一腳踢」亦可，但對母公司有具體要求，包括母公司在英國沒有分公司；要提供最近三年核數師報告；最近一年公司營業額超過1,000萬港元，惟盈利沒有限制。

另外，首席代表不可以是僱主或佔公司股權超過一半的主要股東，在母公司須工作至少兩年並具備管理經驗，月薪亦要相對高。此外，首席代表需要向移民局提交詳盡的業務計劃書。

首席代表在英國住滿五年，可取得永居身份，滿六年可申請入籍。不過在其取得永居權之前，母公司不能倒閉。

●居英90後：五球夠買倫敦千呎樓

90後港人鄭嘉瑋（Ricky）現時在蘇格蘭居住和工作，並已成功入籍英國。他在○八年金融危機前隨家人移居英國，當年他正在香港讀中學。

他認為，港人移居英國後要適應的地方不少，如英國的生活不像香港般多姿多采，美食選擇和質素不及香港，交通費較貴等。例如在市內搭一程巴士，最低消費要2至3英鎊（約19至29港元），且班次相對疏落兼時常誤點。不過，在英國生活相對悠閒寫意。若然懂駕車，交通成本較低，車價大概是香港的一半，油價較香港便宜。

Ricky續指，在英國午餐吃三文治約花費40至50港元，與香港相若，但若要到餐廳內品嘗晚餐，人均消費達400至500港元，他坦言，到超市買食材親自下廚更划算。

另方面，英國的冬季和夏季的日照時間相差頗遠。冬天時下午約四時太陽已經下山，但在六、七月夏天時，直至晚上九時天空仍是光亮的，所以不少英國人在夏季很珍惜這段入夜前的時間，不時會相約朋友親戚在花園燒烤聚會。

樓價方面，他表示，約500萬港元可在倫敦的第三或第四區買到一間逾千方呎大宅，而位於倫敦市中心的400至500方呎單位，大概600萬至700萬港元有交易。至於在曼徹斯特，約200萬港元可買到三房千呎大屋。

工作方面，專業人士的稅後月薪4萬至6萬港元，反而做水電等技術性工種有機會有7萬至8萬港元月薪。新移民在英國找工的難度亦視乎不同行業和個人資歷，如教師主要聘請本地人，人手短缺的醫護行業則較易找工。另英國現處脫歐過度期，他覺得暫時感受不到脫歐對英國經濟的影響。

此外，教育福利而言，他以蘇格蘭為例，中小學讀書免費，而當在英國住滿三年，讀大學第一個學位亦由政府資助，不用付學費。至於英國的公營醫療，因太多人使用而經常要數日前預約，所以普通傷風感冒都是靠自己痊愈。

至於入籍需要通過的英國生活考試，屬選擇題形式，他笑言部分土生土長的英國人也會被考起，例如會問英國共有幾多個郡？巨石陣何時建成？惟他認為大概用一周時間用心準備，要過關還是問題不大。

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