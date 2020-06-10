東方日報B1：美經濟陷衰退　股市反累漲五成

美國股市與經濟走勢呈現兩極化！為美國經濟增長或衰退一錘定音的全國經濟研究局(NBER)，周一正式宣布當地早在2月已步入經濟衰退，結束歷來最長擴張周期。另邊廂，標指上周大漲4.91%後，周一再升1.2%，收復今年失地，較3月23日低位勁彈47%，以科技股為主的納指更4個月來首次破頂。惟多位投資名宿入市策略相對保守，顯示他們對經濟前景仍有顧忌。

美股經過連日強勢，納市創新高後，周二早段出現回吐，道指低見27,151點，瀉421點，納指挫61點至9,863點，標指跌38點至3,193點。惟受疫情打擊最大的旅遊和航空股最近均出現報復式反彈，波音公司周一單日飆12.2%，連升6日，本月累漲58%，美國航空股價過去1個月猛增100.3%，嘉年華郵輪亦升約75%。而在美股上升帶動下，全球股市市值從低位回升21萬億美元。

有市場人士指出，最近資金源源流入美股，主要是投資者憧憬當地開始解封，經濟活動有望恢復，而美國上周出爐的就業數據意外地改善，進一步增強市場信心。

此外，聯儲局推出龐大刺激措施包括近乎零利率和無限量購買資產，也成為股市強大後盾。聯儲局周二開始一連兩日的議息會議，該局周一宣布放寬大眾貸款計劃的目標範圍，讓更多企業受惠並減輕參與銀行的負擔。

國際投資者索羅斯的前「軍師」德魯肯米勒承認低估了聯儲局的威力，不足一個月前他才警告美股估值過高。八十九歲的股神巴菲特投資旗艦巴郡早前披露沒有趁冧市大舉撈底，反而在低位盡沽手上多隻航空股，而這些股份近日均見絕地反彈。

至於3月初準確預測美股墮入熊市的安聯首席經濟顧問埃利安，坦言自己對大手押注股市復甦感到不安，但尊重和佩服肯博反彈的投資者。他表示，入市與否視乎很多因素，包括每人承受風險的程度，強調這是很個人的選擇。多位投資名宿對入市相對保守，或顯示他們對經濟前景有顧忌。

事實上，美國首季經濟已收縮5%，料今季萎縮幅度更加驚人，而自疫症爆發後，迄今逾2,000萬美國人申請失業救濟金。

數據機構Coresight Research估計美國多達25,000家零售店舖將結業，當中大部分設於購物商場內，並以百貨公司和服裝零售店最受重創。

NBER商業周期委員會周一發表聲明指，就業及生產史無前例地下滑，並廣泛衝擊經濟，足以界定經濟已陷入衰退，而剛過去的擴張周期歷時128個月，是1854年有統計以來最長。

NBER同時指經濟呈復甦迹象，尤其是職位上月意外錄得增長，或意味今次衰退為期只有數個月，較過去為短。該委員會成員的哈佛大學經濟學家James Stock指，美國經濟似乎自4月中開始改善，未來情況要乎當局政策尤其是抗疫措施，以及疫情的發展。

即使經濟復甦和疫情紓緩，高盛股市策略員科斯廷提到，美股未來另一挑戰是投資者或重燃民主黨在總統大選後上台的憂慮。現時篤定代表民主黨參選的拜登提出推倒部分特朗普政府的減稅法案，高盛估計這將導致標指2021年每股純利或調減12%，由170美元削至150美元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626