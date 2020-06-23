6月餘下日子股市會怎樣？摩通：恐有調整 因為...

外國傳媒報道，上周五為美股「四期結算日」，即期指、期權、股指、股權的結算日。高盛曾警告，當天將有1.8萬億美元(約14萬億港元)的標指期權到期；同時，淨值超過760億美元(約5,928億港元)的養老基金將會進行季度再平衡操作，這兩類龐大的資產流動，將會使市場劇烈波動。

結果高盛言中，美股上周五確實大幅上落。不過，令人憂慮的是，該行提到「四期結算日」」只是美股劇烈波動的開始。更重要的是，知名金融博客「零對沖」分析師警告：「高盛的預測仍太保守。」

該分析師引述摩根大通的最新報告指出，若加上所有其他可能的月底(6月)和季度底(第2季)強制性再平衡操作而「待拋售」的股票總額，將飆升至破紀錄的1,700億美元(約1.32萬億港元)。

報道指出，摩根大通分析員Nikolas Panagirtzoglou早前成功預測「3月23日」是市場低位，原因是當季度底(第1季)大約有1.1萬億美元的股票再平衡流入，果然，不久後股市見底了。

由於這些基金已重新平衡了，故該分析師在最新發布的「流量與流動性」報告中預計，在本月底前「劇本」會大逆轉，將有大約1,700億美元的大量資金流出，恐導致股市出現調整。

摩通會否再次言中，接下來的數天就有答案了。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626