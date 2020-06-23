新股專輯：弘陽服務入場費4343元 恒地李家傑撐場
2020年06月23日 16:45
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中國房產商弘陽地產(01996)大股東曾煥沙旗下物管公司弘陽服務(01971)周三(24日)起招股，至下周二(30日)「截飛」，每招股價介乎3.3至4.3港元，每手1,000股，入場費4,343.33元，預期7月7日掛牌。
該公司擬發行1億股新股，其中10%為香港公開發售，集資規模3.3億至4.3億元，所得約40%用於收購、約30%用於加強智能系統的研發及升級、約10%用於提升服務質量、約10%用於招聘及員工培訓或員工福利，以及約10%用作營運資金及一般公司用途。
另外，是次引入恒基地產主席兼董事總經理李家傑旗下的Successful Lotus作基礎投資者，並認購7,800萬元等值股份。
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