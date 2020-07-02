【專訪】虛銀平安壹賬通夥貿易通　冀助貸中小企

貿易通角色有如平安壹賬通銀行的「數據庫」，馮鈺龍指出，全港約有11萬間從事進出口的中小企，當中超過九成經貿易通報關，相關數據能夠反映中小企業務表現，配合該行風險評估平台，可簡化開戶及貸款審批流程，例如於了解客戶債務及法律狀況後，快速制定貸款額及利率。

貿易通執行董事及營運總監鍾順群解釋，貿易通會不記名地將公司數據，交予平安壹賬通銀行分析，以快速篩選合乎財務標準的中小企，即「白名單」。其後，於得到有興趣開戶的中小企同意後，才會將其資料轉交該行。

馮鈺龍指，中小企客戶提早償還貸款將不設罰息，方便企業於資金回籠後立即還款，節省多餘利息開支，另期望將貸款流程數碼化，以降低營運成本，達致「無論企業幾細間，都可以借到錢」。

過往中小企開戶困難一直為市場詬病，馮鈺龍稱，該行是香港唯一可以單靠手機開戶的銀行，過程中毋須上載任何文件，並將即日通知審批結果及戶口號碼。他估算，假如公司只有一名東主，將可於25分鐘內完成開戶程序。

除有兩間虛銀已正式開業外，多間虛銀亦處於試業階段。馮氏表示，該行冀於試業期內收集客戶意見，暫時未有開業時間表，透露與其他夥伴合作是營運模式之一。至於零售銀行方面，試業期會先聚焦吸納存款。

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