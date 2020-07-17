港股格局：溫傑籲趁機買新經濟股

恒指周五(17日)早間重上25,000點。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，恒指即市在25,000點是第一個支持，第二個支持為24,600點，相信除非有特別利淡的消息，否則失守24,600點機會不大，對後市偏好。

他建議投資者現時是趁低買入新經濟股的時機，原因是香港相關的舊經濟股較受香港經濟影響，疫情反彈對它們的收入或公允值變動有較大衝擊，相對上新經濟股已由高位回落，但基本因素和資金流入未見減弱，現時是伺機吸納的好機會。

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