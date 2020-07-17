【全球攬炒】巴西3至5月失業率升至12.9%

新冠肺炎疫情肆虐，重創巴西經濟，根據巴西國家地理統計局數據顯示，3至5月期間該國的失業率為12.9%，較上一季度的11.6%有所提高。

此外，根據巴西經濟研究所的調查顯示，5月份該國就業人口總數為8,340萬，按年下降10.7%。非正式就業人口和正式就業人口分別減少15.1和6.7%。

該調查中，認定未取得巴西勞動和社會福利證的工作人員為非正式就業人員。2019年底的統計數據顯示，持有該證的人員月平均收入為2,226雷亞爾，而未取得該證件的人員月平均收入則為1,462雷亞爾。

事實上，2014至2016年，巴西曾經歷經濟衰退，當時非正規勞動力市場吸收一部分在正規勞動力市場失業的勞動者。而由於疫情採取的社會隔離和停工停產等原因，當前非正規勞動力市場無力再吸納更多失業者。

巴西經濟學家索朗格斯魯爾表示，就業市場在疫情後可能會發生結構性變化，因為危機迫使技術進步，導致市場對勞動者的技能要求產生相應變化，從而可能使結構性失業在巴西維持一段較長時間。

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