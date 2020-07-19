美元倘急跌 反拖累新興市場
2020年07月19日 23:17
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恒生指數本周失守二萬五關機會大。
美元弱勢帶動資金流往美國以外市場，間接帶挈中港股市上揚。券商野村料，美國面對財赤惡化、總統大選等不明朗因素，美元恐3年內貶值兩成，並削弱其長期領導地位。分析認為，美元緩慢貶值是利好，一旦急貶會打擊全球投資信心，反會拖累新興市場。
野村認為，美元走勢視乎即將舉行的美國總統大選，若特朗普連任，美元將持續弱勢；若民主黨總統參選人拜登當選，地緣政治衝突減少，有利新興市場貨幣。至於聯繫匯率方面，該行認為香港一向以調整利率以維持機制，即使美元貶值或美國對港實施制裁，亦不會影響制度。
富瑞金融最新資金流報告顯示，截至上周三為止一周，美國貨幣市場基金錄得870億美元(約6,786億港元)資金淨流出，資金轉移流入債券、股票基金及商品市場，反映市場風險胃納持續提升。
光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，美元緩慢地貶值確實有利環球資金流向新興市場，尤其是經濟復甦步伐較快的中港市場。不過，由於美元目前仍是國際金融體系結算的主要貨幣，短期內可取代性低，若急速且大幅貶值，反而會嚴重打擊全球金融市場結構和投資氣氛，對與美元掛鈎的港元而言是「百害而無一利」。
展望後市，他指香港疫情爆發和內地A股走勢疲弱，傳統板塊積弱和新經濟股未反彈，料港股本周回調壓力未減，失守二萬五關機會大，初步支持位24,600點。美國科技股將公布次季業績，若遠遜預期，加上前景不明朗，或引發科技板塊新一輪回調拖累港股。選股方面，他看好新經濟股，首選阿里巴巴(09988)，惟投資者不需急於入市，可待大市喘穩後才分注買貨。
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