大埔馬窩路住宅地以37億元批出 萬科香港及青建中標

地政總署公布，大埔馬窩路住宅地以37.050187億港元批出，中標財團為萬科置業(香港)及青建國際控股。以可建總樓面約781,911方呎計算，每方呎樓面地價約4,738元，符合市場預期。

據出售章程，地盤內及旁邊政府土地，共有兩處現存墳墓，發展商須修築由馬窩路至墳墓的行人路。由於地皮位於斜坡上，因此建築物高度應隨地形逐步遞減。

萬科香港回應指，是次中標價合理，計劃興建中低密度住宅，預計涉及逾1,000個單位。公司認為香港樓市將繼續平穩發展，並將會持續從不同渠道增加土地儲備作長遠發展。

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