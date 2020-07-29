大埔馬窩路住宅地以37億元批出 萬科香港及青建中標
2020年07月29日 18:26
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地政總署公布，大埔馬窩路住宅地以37.050187億港元批出，中標財團為萬科置業(香港)及青建國際控股。以可建總樓面約781,911方呎計算，每方呎樓面地價約4,738元，符合市場預期。
該地皮鄰近新峰花園，佔地約243,357方呎，上周截標收到13份標書，其他入標財團包括長實集團(01113)、恒基地產(00012)、新鴻基地產(00016)、建灝地產、嘉華國際(00173)及遠東發展(00035)等香港發展商，以及中國海外發展(00688)及中洲置業等中資財團。
據出售章程，地盤內及旁邊政府土地，共有兩處現存墳墓，發展商須修築由馬窩路至墳墓的行人路。由於地皮位於斜坡上，因此建築物高度應隨地形逐步遞減。
萬科香港回應指，是次中標價合理，計劃興建中低密度住宅，預計涉及逾1,000個單位。公司認為香港樓市將繼續平穩發展，並將會持續從不同渠道增加土地儲備作長遠發展。
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