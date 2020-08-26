【名家筆陣】夏啟祥：數碼洪流有助「疫」市紓困

近年來，數碼化成為大趨勢。香港的金融服務界，亦在運作上與時並進，不少工作流程都已實行了自動化和數碼化。例如最近香港的監管機構，就借助資訊科技與內地監管機構合作，就滬深港通下的港股通，推出南向投資者識別碼，以便更有效監管市場，維護滬深港通平穩有序運行。

在日常處理往來文件上，不少政府部門都已進行數碼化運作，系統會將收到的電子表格，自動送往指定的後勤部門處理；各項收費例如牌照費用，也已經可以透過電子方式支付。近年，監管機構積極推動數碼簽名，以代替文件須經打印後簽署的傳統方式；只要能解決各項法律爭議，相信香港金融財務界的無紙化運作，將可更進一步發展。

在分析金融財務機構的市場數據過程中，人工智能開始發揮作用，其中可用於解讀形式不固定的資訊，例如銀行月結單等文件。現時，已有金融機構在遙距客戶登錄網上理財戶口時，應用生物特徵作為登入的模式選項，當該項應用愈趨普及後，相信監管機構在分析相關數據時，也會更為方便、精準與實時。

科技在金融行業運作上，一向扮演重要的角色。目前已有不少證券公司，普遍使用程式買賣，而且連交收也已經電子化。

面對疫情，香港政府鼓勵企業在家工作，減少面對面的接觸機會；而無論銀行或證券業界，都已普遍提供數碼化服務。但如果金融服務機構想在服務中，引進更尖端的科技，例如人工智能、聊天機械人客服等，更需要先提升系統的數碼化水平。

企業除能透過數碼化維持服務外，科技亦可用於防疫抗疫。例如透過人工智能，對受感染者的大數據進行分析，可以有助評估傳播的方式和或然率，從而及早作出應對。事實上，本地的科研人員和科技機構，已推出了不少有用的資訊科技產品、服務和解決方案，協助社會、企業及公眾抗疫防疫。

香港電腦學會最近就宣布推出「抗疫創新數碼方案獎2020」，以表揚及獎勵本港有助社群預防、對抗或克勝新冠肺炎疫情的傑出資訊科技創新作品、方案、產品及應用程式，並透過分享成功方案，推動更廣泛的應用；以及凝聚跨行業協作，齊心協力共同抗疫。

該獎項的評審準則，在於價值、創新、技術應用，以及適時與執行。所有香港本地註冊公司、本地專上學府之本科生或研究生，以至中學生，均合資格參加。截止報名日期為2020年8月31日，詳情可瀏覽香港電腦學會官方網頁。

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