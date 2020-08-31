樓價走勢：萊坊料今年香港住宅樓價下調5%

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，差估署樓價指數跌幅比預期小，主要是大單位的表現較好，但數據正逐步反映近日疫情影響，尤其中小型住宅，估計樓市調整仍然持續，現時房地產市場十分「畸形」，住宅樓價仍高企，但租金已因經濟下跌情況及失業率高企而向下調整。商業及街舖的租金及售價則不斷下跌。

由於住宅樓價仍處高位，相信政府短期內不會寬減樓市辣招，若寬減或會放寛住宅的按揭成數至樓價1,500萬港元物業，以維持購買力，或放寛SSD以增加供應及成交量；預計今年一、二手住宅成交量約5.5萬至5.8萬宗，一手成交比例料回落至30% ，一手成交宗數會下跌至約1.5萬至1.6萬宗。

今年5月疫情開始紓緩時，之前積聚的購買力正陸續釋放，但要注意的是，在現時經濟寒冬下，擔心這股購買力不能持續到第4季。在失業率及就業不足率高企，政府的保就業計劃及其他紓緩措施的成效仍是未知之數，而減人工及無薪假等各項因素，估計在第4季開始影響樓市購買力。

現時影響樓市最重要的因素是本港經濟及中美關係，但相信住宅樓市不會大跌，同時亦很難出現V型或U型反彈。在各項外圍及本地因素影響下，估計今年香港住宅樓價下調幅度約5%。

－－－－－