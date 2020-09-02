李嘉誠長孫女李思德獲委任基金會董事

據公司註冊處資料顯示，長和系資深顧問李嘉誠創立的李嘉誠基金會，於今年7月28日委任了兩名董事，分別為李思德及文嘉強。李思德為長和系主席李澤鉅的長女，亦為李嘉誠的長孫女，現年24歲。

李思德獲委任為基金會董事，不排除將接棒慈善事業。東網已就委任事宜向長和及李嘉誠基金會查詢，暫未獲回覆。除了基金會外，李思德亦於2018年3月獲委任為大埔慈山寺董事，其後於2018年12月再出任李嘉誠私人持有的家族地產公司「兆豐地產有限公司」董事，她亦為現時唯一一位出任董事的第三代。

成立於1980年的李嘉誠基金會，被李嘉誠稱為「第三個兒子」。網站顯示，其慈善事業遍及27個國家及地區，其中80%項目在大中華地區，協助多家醫院、學校和大學，至今累計已捐款逾270億元，例如在今年7月30日再推1億元支援香港醫療服務；去年底為飲食及零售等行業推出10億元應急錢計劃。

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