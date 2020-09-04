全球經貿戰：貨幣戰幽靈再現　中央銀行惴惴不安

近期美元跌跌不休，全球各國央行的不安情緒日漸升溫，引發了市場猜測新一輪的貨幣戰爭可能即將到來。

外電引述歐洲央行官員Philip Lane本周發出警告，在歐元兌美元兩年來首次突破1.20美元之際，引起人們對該貨幣對匯率的關注。紐西蘭央行行長Adrian Orr對匯率更加謹慎，但仍然暗示，如果是刺激增長所必需的，會放寬貨幣政策。其他從英國到日本等央行似乎也表達放寬政策的意願。

報道引述Medley Global Advisors董事總經理Ben Emons指，新的「貨幣戰爭」可能還沒有到來，但是值得注意的是，主要央行已經有些微妙的反應。美元變動到一定程度時，中央銀行會做出反應，因為美元的大幅下跌或上升，都對全球貨幣政策產生影響。

一般認為，貨幣走弱對刺激增長和通貨膨脹是有益的，中央銀行擁有許多可用來影響匯率的工具。這些工具可以從所謂的「口頭」干預，到更具體的行動，例如在市場上賣出貨幣或降低利率。當這些政策與其他國家的做法發生衝突時，就會爆發貨幣戰爭。

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