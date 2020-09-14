【股民熱話】加按或翻按物業套現炒股是王道？

唔少香港人，最大的資產，就係層自住樓。好運的，早年買落層樓，依家唔使供，二手係「有價」，但可惜「冇市」，而且自住，賣咗層樓，又驚冇得住，又驚買唔番，咁可以點？唔少業主就諗，不如趁樓價仲高企，加按或者翻按層樓，套現炒股又好，持多啲現金又好，反正利率咁低，經濟又差，所謂生意淡薄不如賭博，套現得幾多得幾多，手中有流動現金心定啲咁話！

對於呢個想法，首先，向銀行借錢，係有代價。利率再低，都要畀利息，而且冇人擔保利率會永遠持續維持在這個超低水平，更何況樓按唔同私人貸款，唔係借一、兩年還完，一旦通脹重來，利率回升，利息支出係一個重要的考慮因素。

講完風險，又講番從理財角度的可操作度。自住樓其實都係個人資產，透過理財將資產價格得到更好的發揮，以追求更好的投資回報，是積極投資者的取態，尤其係如今存款利率這麼低，實體經濟疫後百廢待興，份工又唔穩陣，香港地樣樣貴，唔諗錢搵錢，真係好易坐食山崩，趁仲有份工有條件再供按揭貸款，套番錢喺手邊，一旦失業都捱到一段時間，呢啲都係打工仔業主會考慮到的因素。

目前諗翻按或者加按物業，其一好處是可以體現資產價值。老實講，自住層樓如今個二手價幾硬淨都好，用來自住，若不諗財技，層樓幾值錢都係紙上富貴。而以目前的景氣度，即使業主們想沽樓套現，並唔容易，若然要劈價兩成先至沽得出，除非好等錢使，否則唔會願意沽。咁將層樓翻按或加按，可以套筆錢出嚟，可以實實際際從仍相對偏高的樓價中得益，又可以投資股票或基金錢搵錢，唔係冇得諗。反正現金在手可以靈活運作，萬一利率突變，大不了就提早還款，風險有數得計。

但當然，今時今日，百業之母的銀行經營艱難，且意識到景氣差樓市風險上升，所以對於樓按貸款的審批態度轉趨審慎，故是否能稱心滿意地申請到按揭貨款額度，利息係咪咁吸引，不無變數，所以真係有意思咁做的業主，記得貨比三家，問多幾家銀行睇邊家條件吸引啲先好下決定。

東網財經專欄作者 帥哥

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020