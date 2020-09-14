銀行推1厘息港元定期存款優惠　條款逐一比較

香港銀行推出新的定期存款優惠，當中港元定期存款年利率高達1厘。想知道哪間銀行更優惠？東網帶你逐一比較。

港元定存方面，招商永隆銀行港元「一點通存款利率」，存款1萬元或以上，3個月年息為0.6厘，6個月則0.7厘。較長存款期的24個月，年息為1厘，惟起存額為50萬元或以上。另一邊廂，南洋商業銀行的存款期為128天，憑新資金存款500萬元或以上，年利率達1厘。

人民幣定存方面，招商永隆銀行人民幣「一點通存款利率」中，100萬元人民幣或以上存款，3個月年息為2.5厘，6個月則2.4厘。同一存款額及存款期，南洋商業銀行的優惠適用於新資金，年利率則均為2厘，較前者低息。

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