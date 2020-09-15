新股專輯：明源雲首日招股　吸金逾620億元

明源雲為內房軟件解決方案提供商，將於本周五(18日)截至認購，每股招股價介乎15元至16.5元，發行3.74億股，其中10%作公開發售，集資最多61.74億元。每手1,000股，入場費16,666.27元，預期本月25日上市。

該公司是次引入6位基石投資者，共認購2.76億美元(約21.53億港元)的股票，其中高瓴認購8,600萬美元；新加坡政府投資公司(GIC)及中國國有企業結構調整基金各認購5,000萬美元；紅杉、貝萊德及富達國際分別認購3,000萬美元股份。

天任集團孖展認購未足額。該公司周五「截飛」，每股招股價介乎每股0.35至0.44港元，發售4億股新股，當中10%為香港公開發售，集資最多1.76億元。每手8,000股，入場費為3,555.47元，預計於9月29日上市。

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