年金公司透過科技沙盒試行視像遙距投保

香港年金公司宣布，已獲得保險業監管局批准，透過保險科技沙盒試行全新視像投保服務。由即日(15日)起，客戶除親臨香港年金公司外，亦可透過視像會議以遙距方式進行香港年金計劃投保申請。

安裝指定應用程式後，客戶可透過電腦或流動設備與該公司持牌代表進行視像會議，過程包括為客戶進行財務需要分析、介紹香港年金計劃及解釋其相關風險等。該公司已就此視像投保服務加強相關風險管理，包括網絡安全及客戶個人資料保護措施等。

該公司執行董事李令翔表示，視像投保服務為客戶提供多一個投保渠道，讓客戶可以選擇安心遙距投保。

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