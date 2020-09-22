特朗普簽署微信禁令後　個別大型基金即削騰訊持股

根據文件，鄧普頓新興市場信託8月份將其對騰訊持股降低了2.5%。在過去5年，該信託的表現優於84%的同行。根據市場數據，截至8月底，騰訊仍是鄧普頓基金的第三大投資，佔組合規模7.8%。

另外，Principal Diversified International Fund將其對騰訊的持倉量削減了13%；MFS國際增長基金將騰訊持倉量削減3.9%。

特朗普對微信的禁令意味他與北京的對抗顯著升級，美國試圖遏制中國在全球技術領域的實力。在過去5年中，騰訊股價幾乎上漲了兩倍，成為基準MSCI新興市場指數中權重第二大的公司。

這些限制也適用於中國公司擁有的TikTok，聯邦法官周日叫停特朗普的微信限制。政府可能對該裁決提出上訴。

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