【無限放水】股樓齊彈！美國家庭淨資產超越疫情前水平

受美股反彈刺激，曾在年初因新冠肺炎疫情而大幅縮水的美國家庭淨資產，在第二季度激增，並超越疫情爆發前的巔峰水平。

外電引述聯儲局的報告指，美國家庭淨資產增加7.6萬億美元，增幅為6.8%，達119萬億美元。同時，因政府採取財政刺激措施應對疫情造成的經濟衝擊，聯邦政府發債規模飆升。家庭淨資產的增加創下了1952年有紀錄以來季度最高水平。股市市值較前一季度增加5.7萬億美元，房地產價值上升約4,580億美元。

新冠疫情及防疫封鎖措施導致美國經濟陷入1940年代以來最嚴重的衰退，造成第一季度家庭淨資產創出紀錄最大規模的下降。自此，美國經濟呈現出逐步而不均衡的復甦。標普500指數迅速反彈，到8月中已經觸及疫情前的水平，之後再創新高。

房地產市場也經歷了類似的V形反彈，因抵押貸款利率跌至紀錄低點，而且被壓抑的需求帶動了銷售行情。但是，勞動力市場復甦之路仍然漫長。同時，並非所有美國人都受益於股市和樓市反彈。根據2020年6月蓋洛普調查，大約45%的美國人沒持有股票，約1/3的家庭沒有自己的房產。

第二季度公司負債按季增加5,946億美元，年化增長14%，未償還債務餘額總計達17.6萬億美元。未償還聯邦債務餘額激增2.9萬億美元，年化增長58.9%，達22.5萬億美元。

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