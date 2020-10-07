買咗冇有怕？藍十字保險推「智fit」涵蓋逾30種運動

不少港人喜歡戶外運動，有調查發現，有9%受訪者曾經因為參與體育活動而受傷，嚴重程度更足以影響正常活動！藍十字保險執行董事尹志德稱，市場上暫未有運動保險產品可涵蓋多種休閒運動、訓練及比賽，故推出運動保險產品「智fit」作保障。

該保險設基本、優選及全年計劃，涵蓋超過30類運動及比賽，以保障運動期間發生的傷病、運動器材損壞，以及為第三者受傷提供保障，最短的保障期為一日。

尹表示，香港人的運動意識愈來愈高，希望彈性的投保期能照顧不同類別的運動人士，包括學生、業餘及職業運動員。該保險涵蓋多項田徑運動，希望學生在參加校運會時，仍能受到保障，而受保人年齡最細為10歲。

由即日起至今年11月3日，每星期首500名客戶以優惠碼「SPORT」即可以1港元體驗3天保障，並享有個人意外保障高達25萬元。

尹志德表示，該公司上半年的業績平穩，保費收入錄輕微下跌，由於疫情持續令多國封關，坦言旅遊保險業務受到一定影響，但有信心疫情有望好轉，加上政府將推出健康碼，相信大灣區會是港人熱門的旅遊選擇，該行早前已推出大灣區的旅遊保險。

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