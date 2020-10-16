致富：自願醫保好處多

自願醫保計劃自去年4月推行以來，市場合共有257種方案供市民選擇，首年錄得52.2萬張保單成功批核。

致富財富管理部總經理張德明表示，自願醫保計劃保單所繳付的合資格保費可作稅務扣減，納稅人在財務上有所得益。再者，港人對醫療保險素有剛性需求，自願醫保的推出引起市民對醫療保障的討論和關注。再加上計劃保證可續保至100歲的優勢，令該行近一年半收到客戶對自願醫保計劃的查詢和投保數目均有所上升。

他續指，醫療保險的重要性在於萬一受保人患病需入院接受治療，醫療開支由保險公司分擔，有助減輕受保人及其家人的財務和心理上的壓力。再者，香港公營醫療資源緊絀，非緊急病症的輪候時間頗長。若然已購買醫保，便可選擇到私家醫院接受診治，可減少延誤診斷或治療帶來的風險。

自願醫保設有「標準計劃」和「靈活計劃」兩類。標準計劃為受保人提供多項標準化的基本保障；靈活計劃則是在標準計劃的基本保障基礎上，加入額外保障項目或提高保障額。自願醫保推出首年，97%人選擇保費較高、但保障範圍較大的靈活計劃。

張氏指，大家揀選計劃前，可先評估個人需要的醫療保障額和保障範圍，另外要選定透過保險代理還是保險經紀購買保險。簡單而言，保險代理只會銷售其保險公司的產品，適合那些明確指定某間保險公司產品的投保人。至於保險經紀，會根據客戶的需要，在市場上選擇合適的產品。致富作為保險經紀的角色，代理逾20間保險公司的計劃，定能為客戶提供更多的選擇和資訊作參考，提供切合個人需要的保險方案。