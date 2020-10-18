【港股前瞻】美大選仍拖後腿　恒指難破25000點關

足以左右全球經濟局勢的美國總統大選進入倒數階段，民主黨總統候選人拜登民調看似大幅領先，惟針對其的不利消息近日卻在湧現，十月或繼續驚嚇！專家認為，政治局勢尚未塵埃落定，港股未能擺脫上落市悶局，大市暫乏方向，恒生指數難破25,000點關。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，港股未見明顯方向，在中美關係及美國總統大選未明朗化下，投資者始終未敢在24,800點水平買貨，令恒指上周稍穿24,800點後即回軟。港股估值未算貴，加上仍有資金流入托市，預料恒指仍會在23,800至近25,000點水平上落。

中資上市科技股陸續受制裁消息困擾之際，以科技股為主的美國納指上周亦連跌4日，溫傑同意香港科技股投資氣氛會有所降溫，但仍看好該板塊，因盈利增長及前景較舊經濟股佳，宜候低吸納。

星展銀行(香港)投資總監辦公室高級投資策略師李振豪預期，恒指仍會在24,000至25,000點炒上落，惟市場目光反而聚焦在內地月底舉行五中全會，料屆時中央會出招撐國內消費，看好內需板塊。他亦看好內房股，料「金九銀十」傳統售樓旺季的銷售數據不俗。

內地周一(19日)公布第三季國內生產總值(GDP)等重磅經濟數據。溫傑相信，數據與市場預期無大偏差，僅「進一步確認中國經濟回穩」；惟李振豪指，一旦表現遜預期，上周港股升幅隨時蒸發。

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