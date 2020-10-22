帝御·星濤承接第1期的熱銷氣勢　再掀起搶購熱潮！

近日樓市暢旺，再度掀起買樓熱潮，各大發展商都睇準時機，加快賣樓步伐，即將又有大型新盤推出應市，之前賣得極好的帝御·金灣，短期內會推出第二期項目帝御·星濤，相信勢必再掀起搶購熱潮。

屯門區新盤需求龐大，帝國集團及香港小輪（00050）合作發展、恒基物業代理出任銷售代理，位於屯門青山公路青山灣段的全新大型項目帝御·金灣，在八月開盤火速掀起搶購熱潮，短時間內售出約96%單位，在疫情第三波高峰期下，依然創出紅盤銷售佳績，反映市場剛性需求依然強勁，市場上更有大批向隅買家等候新一期單位應市。

萬眾期待的帝御系列全新第2期，已獲批出預售樓花同意書，現正積極籌備登場，並正式命名為帝御‧星濤。今期位處項目最前端位置，前迎黃金泳灘、高級度假酒店及遊艇會，景觀及位置更具優勢，尚未推售已吸引一眾區內、外客源關注。

帝御‧星濤坐擁優越灣岸海天景觀，夜間身處其中，可以細賞夜空漫天繁星，又可眺望海洋泛起之閃閃浮光，浪漫醉人，故以星濤命名，彰顯其獨特優勢。

項目位處青山灣段傳統豪宅地段，環境優尚高雅。前臨有「18咪半」稱號的知名休閒據點黃金泳灘，加上沿海岸線的新、舊咖啡灣、加多利灣及青山灣組成「五灣一脈」，風光延綿，優尚氛圍自然舒泰。

帝御系列共分3期發展，合共6座住宅大樓。當中帝御‧星濤由第1及2座組成，位據最接近海灣之處，極目連綿泳灘海岸線與無垠天海，配合靈感源自遊艇會的建築概念，完美體現自由自在的海灣生活。

今期共提供614個住宅單位，單位間隔多元化，包括開放式、一房、一房半、兩房、三房半、四房，以及特色單位，實用面積由約186至1,374方呎不等。項目亦提供少量三房連衣帽間及四房間隔，實用面積由819平方呎起，為帝御系列中獨有，佔整個帝御系列單位總數不足2%，極罕珍貴。