美大型百貨J.C. Penney達成收購協議　料將走出破產保護

有118年歷史的美國大型連鎖百貨公司J.C. Penney宣布，已與加拿大資產管理公司Brookfield Asset Management Inc.、美國商場經營者Simon Property Group及大部分第一留置權債權人達成資產收購協議。

根據協議，Brookfield Asset Management Inc.及Simon Property Group將以現金加新的定期貸款形式，收購J.C. Penney幾乎所有零售和營運資產。

J.C. Penney認為，收購事項能使公司向前邁進，完成財務重組。另預期將於節日購物季開始前將能夠走出破產保護。

受累於新冠肺炎疫情影響，J.C. Penney此前宣布臨時關閉近850家門店，其後於5月被迫申請破產保護。

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