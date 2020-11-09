【期權攻略】陳偉明：高追有風險　有咩穩陣策略可用？

上周螞蟻集團上市慘遭臨時煞停，而美國總統大選競爭激烈，特朗普甚至嘗試阻止某些州份繼續點票，及投訴選舉舞弊，然而美股續升，帶動港股急彈超過1,600點並且企穩250天線25,400點水平。最終民主黨的拜登宣布勝選消除市場不明朗因素，港股亦在本周一(9日)早上進一步挾淡倉至接近26,200點。

這次升市絕對令大部分市場人士大跌眼鏡，起初害怕大選結果出現爭議或增加不明朗因素，又擔心拜登勝出會加稅拖累美股表現。事後卻變為解釋拜登擔任美國總統可緩和中美緊張關係，而民主黨未能成功全面控制白宮和參眾兩院，亦令加稅的預期降低。即使特朗普未肯認輸，並且提出多項法律訴訟要求重新點票，亦被了解為無阻最終拜登當選總統的結果。

雖然筆者在美國總統大選期間策略轉趨保守，但因為深信11月波幅擴大，港股爆邊，早前建議同時Long兩邊11月價外1,200點恒指期權仍能獲取可觀回報，這便是期權策略的神奇之處。

目前來說，港股短期升幅過多，單邊高追做好宜審慎，筆者建議在26,000點水平採取牛誇策略(Bull Call Spread)，同時Long Call 26,600點及Short Call 27,000點恒指期權，並且Long Put 11月25,000點恒指期權買保險。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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