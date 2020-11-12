【力挺油價】OPEC+擬將增產計劃推遲3至6個月

由於第四季歐、美疫情反彈，外電引述石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)幾位代表透露，OPEC+會談將聚焦原定於將明年初的增產推遲3至6個月執行。

沙特阿拉伯和俄羅斯已經公開表示他們正在三思1月份放寬減產力度的計劃。俄羅斯總統和OPEC領導人甚至提到了進一步削減產量的選擇。惟一位代表說，這個想法到目前為止尚未獲得廣泛支持。如今距離開會作出最終決定不到三周，該聯盟目前每天減產約770萬桶，佔全球產量的8%。

報道引述一位代表說，雖然輝瑞公司本周宣布的疫苗可能會在2021年中期重振燃油需求，緩解了進一步減產的需要，惟向數十億人供應疫苗面臨著巨大的後勤挑戰，意味着未來6個月不會實質性地改變石油市場狀況。因此，這個發展並不能讓產油國按原計劃1月增產。

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