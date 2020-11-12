新人事新作風？反全球化有轉機　IMF尋求重建與美國關係

國際貨幣基金組織(IMF)認為，拜登當選美國總統，有助於IMF與美國重建關係，並得以讓旨在減少碳排放的「綠色倡議」在IMF的全球經濟復甦計劃中佔有更重要的地位。

外媒報道，接近IMF總裁Kristalina Georgieva的消息人士表示，拜登重視多邊機構，以及承諾重新加入巴黎氣候協定，因此將有助於IMF實現自己的目標。此外，一些成員國希望拜登能夠重新考慮特朗普政府對IMF擴大財政資源的反對立場，包括新的特別提款權(SDR)分配計劃。

美國財長姆紐欽(Steven Mnuchin)曾對此舉措表示反對立場，該舉措上次實施是在2009年金融危機期間，當時拜登擔任副總統；姆紐欽亦反對再次增加IMF的配額資源，認為這樣做可能提高中國和其他大型發展中國家的份額，而這個舉措在拜登上次擔任副總統時也曾執行過。

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