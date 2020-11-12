新冠肺炎：英國數百萬人陷債務危機

外電報道，各國政府雖因應新冠肺炎疫情而推出許多防疫措施，影響深遠，惟許多人仍無法承受疫情所帶來的經濟壓力。英國債務慈善機構「StepChange」調查指出，英國已有數百萬人陷入財務困難，該國恐怕正步入「個人債務危機！

報道引述StepChange周四(12日)發布的研究顯示，英國達120萬人嚴重財務困難，額外有300萬人有陷入該困境的風險；另外有560萬人處於欠款或需要借錢維持生計的情況。該報告根據3個指標定義嚴重財務困難，包括繳不出基本帳單、須借貸還債等等。

StepChange執行長Phil Andrew表示，該報告顯示英國陷入債務危機的景象，政府和銀行的保護性措施未能跟上情況。他估計，近1,500萬人受到疫情影響，約佔30%成年人口。

英國政府本月初擴大支持就業和收入的措施，包括無薪假保護計劃，監管機構也要求銀行延長6個月的貸款還款期。他敦促英國政府進一步擴大，如幫助支付地方稅、提供資金設立無息貸款等，因為當前抑制第2波疫情而再度封鎖，將加劇債務問題。

雖然官方數據顯示封鎖期間許多民眾借錢更少、儲蓄更多，但StepChange 9月對3,297名成年人的調查，受影響的人中近5分之1經歷如每天只吃1頓飯等困難持續2天以上，或者5天以上停電、沒有暖氣。

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