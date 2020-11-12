長和落實百億歐元售歐洲發射塔 考慮回購股份
2020年11月12日 20:12
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長和(00001)宣布，向西班牙上市的流動電訊基礎設施營運商Cellnex Telecom出售奧地利、丹麥、愛爾蘭、意大利、瑞典和英國合共逾2萬個發射塔，總代價為100億歐元(約915.37億港元)，金額為公司前身和黃(前上市編號︰00013)1999年「千億賣橙」以來罕見！集團又估計，交易產生之股東應佔收益(未計交易成本前)將約600億元。
通告指，奧地利、丹麥、愛爾蘭、意大利、瑞典的資產將會收取現金，而代價為37億歐元的英國有關資產將會收取23億歐元現金和價值14億歐元的Cellnex股份。公司會將交易之所得款項用作一般企業用途、降低綜合財務負債淨額、達致最佳資本結構，預期約20億歐元將於 2020年收取、約80億歐元於2021年收取。
與此同時，長和擬考慮將交易之部分所得款項分配至市場股份購回計劃。
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