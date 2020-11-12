長和落實百億歐元售歐洲發射塔　考慮回購股份

通告指，奧地利、丹麥、愛爾蘭、意大利、瑞典的資產將會收取現金，而代價為37億歐元的英國有關資產將會收取23億歐元現金和價值14億歐元的Cellnex股份。公司會將交易之所得款項用作一般企業用途、降低綜合財務負債淨額、達致最佳資本結構，預期約20億歐元將於 2020年收取、約80億歐元於2021年收取。

與此同時，長和擬考慮將交易之部分所得款項分配至市場股份購回計劃。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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