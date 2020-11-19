李嘉誠基金會支持MBI彩色醫學掃描儀

新西蘭光譜光子計數研究機構MARS Bioimaging Ltd(MBI)宣布，「光譜X射線彩色成像」正朝着臨床應用邁出重要一步。目前這創新科技已達臨床階段，第一步應用於手腕骨折，MARS腕部掃描儀設計，針對患者最需要的位置，把韌帶損傷和軟骨改變可視化。

在李嘉誠基金會支持下，香港可實現首輪研究，去年分別資助在香港大學和中文大學，安裝兩台MBI彩色醫學掃描儀作臨床前研究之用。基金會發言人稱，MBI革新的彩色醫學掃描儀，把CERN的粒子物理學研究轉化為實質應用，連微細的骨折傷患，也可得到更精準的診斷，解決日常問題。

2018年MBI使用革命性的彩色醫學掃描儀掃描活人體，這批前所未見的成像是利用歐洲核子研究組織(CERN)的Medipix探測技術拍攝。MBI科技帶來高解像度的3D彩色X射線，光譜X射線成像以及強大的內部迭代重建和材料分解算法，可實現更高質量的成像，並具有對骨骼的更大區分能力，包括微觀結構、軟組織、韌帶、肌腱和軟骨。透過改善成像，尤其是圍繞骨或金屬介面的成像，有可能顯著減少與手術相關的不確定性。

此外，加拿大醫療設備公司Spiderwort Inc.近日宣布完成250萬美元種子輪投資，維港投資領投。Spiderwort日前宣布，美國FDA已將其脊髓支架植入物CelluBridgeTM納入為「突破醫療器材」。

Spiderwort革命性生物材料，是利用植物纖維素(如蘆筍、蘋果纖維等)技術，創健一個支架，以支持人體的健康組織再生。這生物材料由微通道組成，在脊髓受損區域引導神經元再生。臨床前研究表明這種方法可恢復運動功能。Spiderwort即將展開臨床測試，並正為2021年的A輪融資做準備。Andrew E. Pelling和其實驗室團隊，早於2016年在雕成耳形狀的蘋果移植上人類細胞，再進行細胞增生，最後成功「種」出了耳朵。

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