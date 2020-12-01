研究：中國企業在東盟外國直接投資額5年升85%

大華銀行與香港科技大學合作的《一帶一路在東盟》研究指出，在2014至2018年，中國企業在東盟的外國直接投資年度額的5年間躍攀升了85%，而東盟地區的「一帶一路」投資 項目需要更加重視可持續發展，該研究鼓勵中國企業酬與當地顧問機構及社會組織對話，以及解決環境問題。

大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明表示，是次研究指出中國企業逐漸意識到良好的「環境、社會、企業管治」(ESG)準則對投資項目十分重要，能夠為他們的投資帶來長遠影響，部分在東盟投資的企業亦致力解決為當地居民帶來的疑慮，務求能惠及社區。

該行指，《一帶一路在東盟》研究探討中國企業於東盟個6主要的新興市場中的投資項目，當中包括印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、泰國及越南，旨在分析在這些市場中，不同的政治、制度及環境因素如何影響「一帶一路」的項目設計和實施，以及帶動私人投資及外國投資。

楊詩明表示，印度尼西亞是東盟迄今為止最大的市場，佔東盟總體國內生產總值(GDP)的近40％，中國有許多對外直接投資實際上都集中在東南亞。在最初列出的68個「一帶一路」的國家中，中國對東南亞的國外直接投資佔44％。

該行又稱，「一帶一路」發展吸引不少中國國有及私營企業在東盟地區進行大型基建項目，加強中國與東盟之間的緊密聯繫，而中國政府意識到「一帶一路」的項目需要具備環保和可持續發展元素，並呼籲中國企業制定措施，確保其項目符合環境標準和勞動法等規則。

為了協助中國企業在東盟市場應對ESG的挑戰，該研究提出建議，鼓勵企業接觸當地顧問機構及社會組織，以了解具體的情況。企業亦可就項目向可能受影響的社區進行諮詢，並為其制定合適的補償方案。

研究亦指出，6個東盟新興市場各具獨特的政治、社會和文化特色，為了在多元化的市場取得成功，企業與當地社區的溝通非常重要，正符合「一帶一路」所提倡以政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通及民心相通的目標。

大華銀行集團董事總經理兼外國直接投資諮詢與機構合作統籌部主管張志堅表示，該行一直透過協助客戶了解在東盟各市場的文化差異。由2011年起，該行的外國直接投資諮詢團隊為有意在東盟擴展業務的企業提供服務，已協助逾2,800間企業在全球多元、具發展潛力地區發展，當中有1/3是來自中國大陸的企業。加上，《區域全面經濟伙伴關係協定》的實施加上東盟地區日漸富裕，中國和東盟在經濟上更加一體化，預期跨境投資將會上升。

自「一帶一路」在2013年實施後，促進了中國企業在東盟地區的投資。對比實施前的2010至2013年，中國企業在東盟的外國直接投資年度額在2014至2018年的5年間躍升了85%。中國企業在東盟的投資持續增長，今年上半年較去年同期增長達53%。

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